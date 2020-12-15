Ростов-на-Дону, , 14:00 — REGNUM Рост цен на продовольственные товары в несколько раз превзошёл психологическую черту. При этом доходы реальные денежные доходы населения неумолимо движутся вниз, особенно в год пандемии коронавируса. По мнению руководителя фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергея Косинова, руководству страны необходимо задуматься о повышении пенсий и зарплат.

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"Рост цен происходит по цепочке. Кратное увеличение экспорта отразилось на внутреннем рынке. Необходимо было просчитать эти последствия. Да, можно оказать адресную помощь малоимущим семьям, в первую очередь пенсионерам, но где взять для этого деньги? Можно сдержать рост цен и вернуть его на уровень инфляции. Но более действенной мерой стала бы работа с производителями и ритейлом. Торговые сети считать умеют и поднимают цены на продовольствие и товары, которые пользуются спросом. Доходы у населения упали и вместе с ними продажи непопулярных товаров. Чтобы компенсировать снижение покупательского спроса, поднимается стоимость товаров первой необходимости», — отметил собеседник ИА REGNUM.

По мнению Сергея Косинова, также необходимо отслеживать процесс роста цен, чтобы вовремя вмешаться и принять меры. Ведь гречка не сразу подорожала (например, в Ростове-на-Дону — на 86,5%), а постепенно. Это, считает народный избранник, означает, что мониторинг цен проведён не был.

«Необходимо поднимать пенсии и зарплаты. Адресная помощь проблему роста цен не решит. Минимальная оплата труда должна быть втрое выше, чем сейчас», — подчеркнул депутат.

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