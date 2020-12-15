Москва, , 14:00 — REGNUM Китайская компания Changan в 2021 году планирует представить на российском авторынке четыре новинки, включая две абсолютно новые модели, заявил топ-менеджер российского офиса компании Александр Кулагин в интервью порталу «Китайские автомобили».

Топ-менеджер сообщил, что в следующем году в России появятся два обновлённых кроссовера — CS35 Plus и CS55. Также российские автолюбители смогут приобрести кроссовер Uni-K и седан B-класса Eado.

Длина Changan Uni-K составляет 4865 мм. Под капотом этой модели будет функционировать турбированный движок Blue Whale 2.0T последнего поколения. С ним будет сочетаться восьмискоростной «автомат» Aisin.

Седан Eado имеет длину 4710 мм. В движение седан приводит «атмосферник» рабочим объёмом 1,6 л и производительностью 128 «лошадей». Он работает с шестипозиционной автоматической коробкой передач. Кроме того, в модельной линейке имеются версии с турбомотором.

Напомним, в ноябре в РФ был куплен 871 новый автомобиль компании Changan. Это на 84% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

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