Уфа, , 13:47 — REGNUM Региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения планируют принять в Башкирии. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, проект этой программы был представлен 15 декабря на заседании президиума правительства Башкирии.

По словам министра здравоохранения региона Максима Забелина, в рамках этой программы с 2021 года по 2025 год планируется построить новые, реконструировать и капитально отремонтировать существующие амбулаторно-поликлинические учреждения республики.

Сообщается, что на реализацию мероприятий по этой программе с 2021 по 2025 год планируется направить 18 млрд. 573 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета — 14 млрд. 573 млн. рублей, а из бюджета региона — 2 млрд. 632 млн. рублей.

Отмечается, что в рамках реализации программы планируется построить 533 новых объектов, реконструировать две поликлиники, капитально отремонтировать 70 объектов учреждений здравоохранения. Кроме этого планируется заменить и дооснастить медицинские учреждения медизделиями в количестве более 4 тыс. единиц. Также планируется заменить 357 автомобиля и допоставить в медицинские организации 290 автотранспортных средств.

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