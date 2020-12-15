Москва, , 13:50 — REGNUM Ипотеки на общую сумму более 4 трлн рублей могут выдать российские банки в 2020 году. Такое значение будет рекордным, заявил заместитель президента — председатель правления ВТБ Анатолий Печатников, говорится в сообщении банка.

Он отметил, что пока рано говорить о рекорде декабря — традиционно пикового месяца. В любом случае уходящий год станет историческим для российского рынка ипотеки. Прежний рекорд принадлежит 2018 году, тогда банки выдали ипотеки на 3,013 трлн рублей.

«Мы не исключаем, что они превысят 4 трлн рублей», — поделился Печатников прогнозом на 2020 год.

Никаких признаков «ипотечного пузыря» в России нет, подчеркнул он. Наблюдается высокий интерес граждан к ипотеке, уровень просрочки не превышает 1%, ставки — рекордно низкие благодаря поддержке со стороны государства.

ВТБ за 11 месяцев текущего года выдал 316 тыс. ипотечных кредитов на 824 млрд рублей. Это на 31% больше по количеству и на 40% больше по объёму в годовом выражении.

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