Москва, , 13:41 — REGNUM Помимо ограничения цен на социально значимые продукты, властям РФ следует наращивать производственные мощности самого государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал информацию о том, что в российское законодательство хотят внести изменения, которые позволят правительству регулировать цены на социально значимые товары, если их стоимость изменилась более чем на 10% в течение месяца.

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"В условиях затянувшейся стагнации и острой фазы кризиса российской экономики в первую очередь страдают социально незащищенные слои населения. Почти 20 млн человек живут за чертой бедности. Это как раз та социальная группа, на которую обрушивается наиболее серьезный удар нынешнего кризиса. Потребительская корзина этих граждан очень скудная и сводится к продуктам питания и товарам самой первой необходимости. А производитель начинает эксплуатировать интересы общества, повышая цены на эти товары, пользуясь низкой эластичностью спроса», — сказал Комолов.

Такую ситуацию, по словам Комолова, можно было наблюдать в 2014 году, когда при падении курса рубля сильно подорожали товары российского производства.

«Подсолнечное масло, например, подорожало в два раза. Но, как оказалось, хотя оптовые цены на товары увеличились только на 15% и даже на 10%, в магазинах цена могла вырасти на 50% и более. Иными словами, крупный ритейлерский бизнес пользуется сложившейся ситуацией, и государство обязано принимать меры, регулируя цены и ограничивая их рост в условиях нестабильного положения дел, — сказал Комолов. — Но надо иметь в виду, что установление жестких цен на товары и ограничение их роста — это недостаточная мера. Производитель может сократить объемы производства, провоцируя искусственный дефицит».

Это, как полагает Комолов, в еще большей степени подрывает экономическую стабильность и заставляет потребителей увеличивать спрос на другие товары.

«Если вы ограничили цены на подсолнечное масло и возник его дефицит, то люди увеличат спрос на оливковое масло. А так как его цена не регулируется государством, то ритейлерская сеть может отыграть свои потери, значительно завышая его цену. Поэтому главный вопрос в том, как обеспечить экономику достаточным объемом товара по доступной цене, — сказал Комолов. — Для этого надо наращивать производство в ответ на рост спроса на товары первой необходимости. Но как это сделать государству, если в его собственности находится очень ограниченный объем средств производства и нарастить выпуск хлеба или масла оно не может, так как не обладает большими производственными активами? Ответ: вместе с регулированием цен надо обеспечить государство производственными мощностями. А это уже шаг к плановой экономике. Проблема заключается в том, что если вы начинаете регулировать рынок, то надо идти до конца. Нельзя останавливаться на полумерах».

Иначе, как полагает экономист, проблема не будет решена.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в России эффективность регулирования цен на социально значимые товары вызывает сомнения, так как их сложившийся уровень определяется регионом.

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