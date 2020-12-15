Красноярск, , 13:36 — REGNUM На сессии горсовета Красноярска 15 декабря депутаты приняли бюджет города на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Красноярска.

По словам мэра города Сергея Ерёмина, финансовый документ получился сбалансированным.

«Я бы даже назвал этот документ эволюционным, поскольку нам впервые за несколько лет удалось сформировать профицитный бюджет», — отметил Ерёмин.

Параметры бюджета Красноярска на 2021 год выглядят следующим образом: доходы — 36,9 млрд рублей, расходы — 36,5 млрд рублей. Профицит составил 0,4 млрд рублей.

«Впервые за много лет бюджет сформирован с профицитом. Эти средства будут направлены на снижение долговых обязательств муниципалитета», — подчеркнули в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Красноярского края на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов был принят на сессии регионального Заксобрания 10 декабря.

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