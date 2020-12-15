Москва, , 13:40 — REGNUM Утверждение о том, что число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России не велико, не соответствует действительности. Об этом 15 декабря сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на XIV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, количество субъектов МСП занижено в связи с тем, что многие из них работают нелегально. В пользу этого говорит тот факт, что в России насчитывается девять миллионов нигде не работающих лиц трудового возраста. Для вывода малого и среднего бизнеса из тени одних жестких мер недостаточно, нужны еще и стимулы, уверен Титов.

«У нас много МСП, но они не видны и не хотят быть видны. Главная задача — не только репрессивные способы надо давать, но и стимулы. Сегодня надо способствовать легализации МСП», — сказал Титов.

В то же время к структуре российского малого и среднего предпринимательства есть определенные вопросы. Около 41% в нем представлены организациями торговли и только 7% — перерабатывающими предприятиями.

«Это тоже надо менять и способствовать развитию производственных МСП», — заявил Титов.

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