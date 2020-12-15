Воронеж, , 13:29 — REGNUM Значительный рост цен на подсолнечное масло, яйца, сахар, икру лососевых рыб зафиксирован в Воронежской области в ноябре 2020 года по сравнению с октябрём. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Воронежстата.

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В целом цены на продовольственные товары в Воронежской области в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,3%, а с начала 2020 года — сразу на 6%. За месяц резкий рост цен — в 1,4−1,5 раза — был зафиксирован на свежие помидоры и огурцы. Также значительно выросли цены на подсолнечное масло, яйца, сахар, икру лососевых рыб, креветки, овсяные хлопья «Геркулес», картофель и виноград, рост составил от 4,8 до 13,7%. В то же время, по данным Воронежстата, на 2−3% подешевели живая и охлажденная рыба, рис, свекла, яблоки и апельсины.

С начала года в Воронежской области уровень инфляции зафиксирован на уровне 5,9% (2,4% — в 2019 году), в ноябре этот показатель составил 0,8% — по сравнению с ноябрем 2019 года цены росли быстрее на 0,4 процентных пункта.