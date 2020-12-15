Токио, , 13:38 — REGNUM Для европейского авторынка японская компания Subaru планирует к 2025 году выпустить полностью электрический внедорожник. Об этом сообщает Europapress.

Новая модель электрокара будет среднеразмерным внедорожником наподобие Subaru Forester. Электромобиль Subaru будет построен на платформе, которая будет создана совместно с Toyota.

В Subaru отметили, что создание электрифицированной модели для европейского авторынка — это часть вклада марки в снижение воздействия на окружающую среду.

Subaru уже представила в Европе три гибридные модели — Subaru Foerster Eco Hybrid, XV и Impreza.

«Эти три модели представляют в настоящее время 60% объема продаж марки в Европе», — сообщили в компании.

Напомним, по итогам первых 11 месяцев 2020 года модель Renault Zoe возглавила рейтинг самых продаваемых электрокаров в Европе.

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