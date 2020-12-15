Барнаул, , 13:33 — REGNUM Если бы знали жители Алтайского края, что и к новому, 2021 году эпидемия коронавируса и карантинные мероприятия в регионе даже не подумают заканчиваться, то в апреле, когда началась самоизоляция, они явно покупали бы больше не гречки и туалетной бумаги. Судя по тому, как за год выросли цены в алтайских супермаркетах, запасаться нужно было игристыми винами и консервами: 95-граммовую баночку лососевой икры теперь за 159 рублей не сыщешь — она теперь стоит почти 300 рублей. Корреспондент ИА REGNUM сравнил некоторые позиции по ценам на продовольствие, сложившимся на конец 2019 года и года нынешнего.

Барнаул в конце 2019 года. На полке ТЦ — игристое вино SANTO STEFANO по цене 169 рублей Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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Так, российское игристое вино SANTO STEFANO (Matrimonio Siciliano Amabile) подорожало более чем на 30 рублей (со 169 рублей до 199,90 рубля). Игристое вино Chateau TAMAGNE (белое, брют) стоило порядка 270 рублей, а теперь его продают по цене 259 — но при этом на ценнике одной из общероссийских торговых сетей указано, что по такой цене товар продаётся до 8 января. А его полная стоимость — 349 рублей (подорожание на 79 рублей).

Барнаул в конце 2019 года. На полке ТЦ — «Российское шампанское» Ливадия по цене 164 рубля Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Кануло в Лету то, что в конце 2019 года именовалось «Российское шампанское» и продавалось со скидкой по цене 99 рублей. Не найти теперь и крымского игристого «Ливадия» по скидочной цене 164 рубля вместо 317 рублей. В конце 2019 года яблоки сорта «Гала» в Барнауле стоили 92,90 рубля, а теперь — 119,99 (подорожание больше чем на 27 рублей).

Банка сельди 400 грамм «Русское море» (атлантическая, живая кусочками) в коне прошлого года стоила 110 рублей. Сейчас аналогичная стоит 201−211 рублей (почти на 100 рублей больше).

Барнаул в конце 2019 года. На полке ТЦ — банка сельди 400 грамм сельди «Русское море» (атлантическая, живая кусочками) по цене 110 рублей. Таких цен сейчас нет Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Как уже сообщало ИА REGNUM, на днях российский президент Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам возмутился непрекращающимся ростом цен на сахар и другое продовольствие. По его словам, эпидемия тут ни при чём, предпринята попытка подогнать внутренние цены под мировые. Вслед за этим заявлением появилась информация о намерении заморозить на три месяца цены на сахар и масло в России и ввести экспортные пошлины.

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