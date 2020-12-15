Казань, , 13:22 — REGNUM Загрузка отелей на территории Татарии в предстоящие новогодние каникулы может достичь 94%. В настоящее время гостиницы и отели заполнены на 80%. Таким образом, этот показатель будет на уровне прошлого года, заявил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

В республике, с его слов, ждут гостей на новогодние праздники, так как ограничений по приему индивидуальных и организованных групп туристов нет. «Кафе и рестораны работают у нас до 24.00 часов. В новогоднюю ночь они будут работать до 3 часов утра», — отметил глава ведомства.

В прошлом году загрузка казанских отелей составляла в новогодние праздники 80−90%. В пиковые дни с 3 по 5 января отели заполнены, как правило, на 94%. Бронь отелей гостями осуществляется в среднем на три ночи.

ИА REGNUM напоминает, по информации на конец сентября, из-за кризиса, вызванного новой коронавирусной инфекцией и самоизоляцией, в столице Татарии закрылись 11 хостелов и три отеля. На плаву держались 109 гостиниц и 131 хостел. Массовое открытие отелей планировалось не раньше зимы 2020 года.

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