Москва, , 13:10 — REGNUM Рынок энергоносителей 15 декабря удерживает статус-кво, справляясь с новыми попытками «медведей» увести котировки в коррекцию после роста на 27% в ноябре и почти на 6% в декабре, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Стоимость барреля нефти марки Brent после полудня восстановилась к первоначальным уровням после умеренного погружения в утренние часы и составляет $50,30. Подобная техническая картина повышает шансы возврата к постковидному максимуму в $51 до конца дня 16 декабря.

Участники рынка справились с эмоциями после вчерашнего отчета ОПЕК, который отразил более слабые оценки спроса в следующем году на 360 тыс. барр./сутки. Пересмотру, хотя и незначительному, в сторону улучшения подвергся прогноз и на этот год (20 тыс. барр./сутки).

Несмотря на состояние дефицита поставок в 1 млн барр./сутки, многие трейдеры помышляют о фиксации прибыли ввиду резкого спурта котировок в последние недели, а также на фоне ухудшения новостного фона.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации власти Германии и Великобритании решились на ужесточение ограничений, в скором времени об этом могут объявить власти Италии и Нидерландов.

Предстоящие в среду отчеты от API и минэнерго США могут отразить рост запасов сырой нефти. Также участники рынка не могут не учитывать продолжение восстановления добычи в Ливии, а также планы Ирана нарастить экспорт нефти на 500 тыс. барр./сутки в ожидании пересмотра отношений США, где накануне Джо Байден был официально признан победителем на прошедших в ноябре президентских выборах.

11 декабря о росте буровой активности сообщили в компании Baker Hughes, где насчитали 258 установок против 246 на предыдущей неделе.

Отсутствие активных продаж сейчас объясняется новым инцидентом на Ближнем Востоке, где нефтяной танкер, принадлежащий Саудовской Аравии, нашел на мину при прохождении акватории порта Джедда.

Также нефтяные котировки поддерживает стабильность финансовых рынков в целом, которые ждут развязки в истории с принятием Конгрессом нового пакета стимулов. 14 декабря законодатели стали рассматривать новый проект объемом в $748 млрд.

Этот проект имеет большие шансы получить одобрение всех заинтересованных сторон. О переходе в коррекцию можно будет судить в случае закрепления котировками ниже уровня в $49,40», — считает эксперт.

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