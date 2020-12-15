Москва, , 13:01 — REGNUM В России зафиксирован рост цен на все модели японской компании Honda, представленные в России. Об этом 15 декабря сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, два внедорожники Honda CR-V и Pilot подорожали на 20 — 60 тыс. рублей или на 0,8 — 1,4% по сравнению с прежней стоимостью.

Меньше всего подорожала модель Honda CR-V. Цены на этот внедорожник выросли в зависимости от комплектации на 20 — 40 тыс. рублей. Теперь начальная версия CR-V стоит 2 369 900 рублей, а топовая — 3 039 900 рублей.

Honda Pilot подорожал на 30 — 60 тыс. рублей. Диапазон цен на эту модель теперь составляет от 3 599 900 до 4 359 900 рублей.

Напомним, в конце ноября 2020 года цены на внедорожники Honda CR-V и Honda Pilot выросли в России на 50−131 тыс. рублей или на 2,0−3,1% по сравнению с прежней стоимостью.

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