Пенза, , 13:21 — REGNUM Пензенская область вошла в тройку лидеров по внедрению цифровых сервисов в рамках нацпроекта «Здравоохранение», набрав при этом 93,16%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На втором месте — Башкирия с показателем в 93,32%, лидирует в рейтинге Тульская область (96,96%). Информация об этом прозвучала в рамках коллегии минздрава России по вопросу «Управление изменениями в здравоохранении на основе первичных данных с использованием информационных технологий. Результаты и перспективы».

По итогам 11 месяцев более 80 тыс. жителей Пензенской области воспользовались личным кабинетом «Моё здоровье» на сайте госуслуг. Кроме этого в области действует портал медицинских услуг пенза-доктор.рф и региональный портал государственных услуг gosuslug.pnzreg.ru. По состоянию на 1 декабря электронными услугами на дополнительных региональных ресурсах воспользовались около 630 тыс. раз, или более 157 уникальных пользователей. Таким образом, свыше 18% населения Пензенской области использовали электронные услуги, предоставляемые медицинскими организациями. Наиболее востребованной услугой в настоящее время является вызов врача на дом и запись на прием к доктору. Их доля в общем объеме электронных услуг достигает 77%.

Около 5 тыс. человек начали пользоваться такими нововведениями, как электронный дневник здоровья и получение медицинских документов.

ИА REGNUM напоминает, любые возникающие вопросы по коронавирусной инфекции смогут задать жители Пензенской области по единому телефонному номеру 122. С помощью многоканального сервиса населению предлагаются следующие возможности. При наборе цифры «1» сотрудник колл-центра запишет звонившего на прием и сформирует вызов врача на дом для жителей Пензы. При наборе цифры «2» запишут на прием и вызовут врача на дом для детей из Пензы. Цифра «3» — возможность задать вопрос по коронавирусу для всех жителей области.

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