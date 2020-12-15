Москва, , 12:42 — REGNUM Почти 20% жителей России после выхода на пенсию планируют зарабатывать с помощью личного блога. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала «Рамблер» и негосударственного пенсионного фонда Сбербанка.

Согласно опросу, 41% граждан сообщили, что единственным источником их дохода после завершения карьеры будет государственная пенсия, ещё 33% рассчитывают на собственные сбережения, 8% — на помощь взрослых детей.

«При этом 18% уверены, что смогут получать основной доход именно от ведения блога», — говорится в исследовании.

Наиболее популярными платформами для блога на пенсии среди респондентов стали YouTube (33%), TikTok (17%) и Instagram (17%), передает ТАСС.

В опросе приняли участие почти 4,5 тыс. граждан РФ старше 19 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), среди жителей России не пенсионного возраста планирую работать после выхода на пенсию 22% опрошенных.

Согласно ещё одному опросу ВЦИОМ, среднем российские граждане при нынешних условиях жизни планируют дожить до 78 лет. Женщины настроены более оптимистичны — они мечтают дожить до 81 года, мужчины — до 74 лет.

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