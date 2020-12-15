Москва, , 12:36 — REGNUM На отечественном валютном рынке 15 декабря в начале торгового дня наблюдалась попытка коррекции пары доллар/рубль, несмотря на ослабление валют развивающихся стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Национальную валюту в ее начинаниях поддержала стабилизация цен на нефть Brent в районе $50 за баррель. На этом фоне пара доллар/рубль тестировала уровень 73,30 рубля.

Однако ближе к обеду вектор движения ожидаемо изменился. Инвесторы снова обратили внимание на ситуацию с распространением коронавируса.

Поводом стали заявления мэра Нью-Йорка, сделанные накануне, о возможном введении в городе полноценного локдауна в ближайшие недели.

Учитывая реальное обстоятельства дел с COVID-19, внешний фон может продолжить ухудшаться, а соответственно валютная пара доллар/рубль имеет потенциал скорректироваться до отметки 74,50.

Стабилизатором рубля по-прежнему будет выступать нефть. Хотя сегодня будут публиковаться данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти.

Если данные продолжат ухудшаться, то и нефть может начать снижение. Ориентиры по Brent — $48−49 за баррель. Если сценарий реализуется, доллар/рубль в перспективе вполне может уйти выше 74,50», — считает эксперт.

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