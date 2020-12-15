Ростов-на-Дону, , 12:34 — REGNUM В Ростове-на-Дону работа валидаторов в общественном транспорте восстановлена. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 15 декабря.

Сбой в работе системы безналичной оплаты проезда произошёл 14 декабря. Технические неполадки вывели из строя 388 терминалов. «Устранить перебои в подаче сигнала удалось в кратчайшие сроки», и в настоящее время все валидаторы принимают оплату с транспортных карт.

В Ростове-на-Дону установлено более 1 тыс. валидаторов, которые принимают плату за проезд посредством транспортных и банковских карт, смартфонов.

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