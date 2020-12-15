Москва, , 12:32 — REGNUM Стало ясно, что Дональд Трамп окончательно уходит. В России многие искренне сожалеют по данному поводу, но именно Трамп давил Россию санкциями, лоббировал СПГ на европейском рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Из-за санкций Трампа акции российских компаний и российский рубль котируются на Мосбирже значительно дешевле, чем могли бы. То есть именно из-за Трампа российские граждане стали значительно беднее. Поэтому не стоит плакать о его уходе.

В глобальной экономике Трамп вел себя как слон в посудной лавке. Вводил санкции даже против своих союзников. И, конечно, примечательны его посты в Twitter, которые очень серьезно влияли на рынок. Интересно, сколько он на этом заработал?

В то, что он это делал просто так, не поверит даже самый наивный человек. Достаточно вспомнить твит об угрозе в сторону России после химической атаки в Сирии: «Готовься, Россия, потому что они летят, хорошие, новые и умные».

В результате российский фондовый рынок обвалился сразу на 5%. Кстати, тема рыночных манипуляций, как и любовь к прекрасному полу, могут стать поводом для дополнительных расследований против Трампа.

С Джозефом Байденом в целом все ясно. Среди сторонников Демократической партии, конечно, есть радикальные левые, их даже иногда называют коммунистами. Однако экономическая политика будет в стиле Билла Клинтона и Барака Обамы.

Монетарная политика ФРС будет сверхмягкой. И если вакцина победит COVID-19, то доллар будет слабеть, а фондовые рынки расти. При прочих равных будут расти и цены на нефть.

Однако здесь есть риск снятия санкций с Ирана и увеличения предложения на нефтяном рынке. Будут ли, как все ждут, при Байдене дорожать акции и рубль? Пока скорее да, чем нет.

Если только не будут введены санкции против ОФЗ или не будет другого решения, которое может обрушить котировки на Мосбирже», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в США завершилась процедура избрания нового президента — голосование выборщиков (279 голосов) подтвердило победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

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