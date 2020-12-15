Москва, , 12:23 — REGNUM В России эффективность регулирования цен на социально значимые товары вызывает сомнения, так как их сложившийся уровень определяется регионом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что правительство РФ может получить право регулировать эти цены в случае, если они изменились больше чем на 10% в течение месяца.

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"Наличие возможности регулирования цен на социально значимые товары способно оказать психологическое влияние на всю цепочку формирования стоимости. Это не решает проблему волатильности, но служит хорошим инструментом предотвращения паники, — сказал Ордов. — Однако конфликт интересов и атрофия рыночных инструментов конкуренции могут привести к последствиям, которые аналогичны последствиям паники для социально значимых товаров. Эффективность регулирования вызывает сомнения еще и потому, что сложившийся уровень цен на социальные товары определяется регионом. Пока мы не перешли на зондирование цен с использованием кассовых аппаратов в режиме онлайн, а эти замыслы реализуются Росстатом, то отследить оперативно рост цен невозможно. Кроме того, возникает новая проблема — отсутствие инструмента «наказания» в случае необоснованного роста цен».

Как пояснил Ордов, если цены на какой-либо товар растут более чем на 10% за месяц, то продавцы в ожидании заморозки могут максимизировать этот единоразовый рост, так как новая цена может быть установлена надолго, что создает риски для получения прибыли в будущем.

«Инструмент ограничения темпов роста цен имеет право на существование, но дьявол в деталях, — пояснил Ордов. — Велик соблазн заморозить цены надолго и для максимально широкой номенклатуры [товаров], но это точно путь в тупик дефицита и деградации импортозамещения».

В тоже время, как полагает экономист, стоит активизировать работу Федеральной антимонопольной службы, а также разработать меры по борьбе с картельными сговорами, вместо того чтобы поощрять отраслевые соглашения, служащие основой роста монополизации и согласованного ценового поведения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что для того, чтобы правительство РФ смогло эффективно регулировать цены, ему нужен очень квалифицированный государственный аппарат, которого на сегодняшний день нет.

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