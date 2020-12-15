Ижевск, , 12:21 — REGNUM Депутаты Госсовета Удмуртии приняли закон о республиканском бюджете на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. За его принятие высказались большинство парламентариев.

Согласно документу, ожидаемый объем доходов бюджета утвержден в размере 76,499 млрд рублей, расходы планируются в объеме 76,7 млрд рублей. Дефицит прогнозируется на уровне 230,9 млн рублей или 0,3% от расходной части.

По словам главы профильной постоянной комиссии Госсовета по бюджету, налогам и финансам, в бюджете сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу. В ходе исполнения бюджета предстоит серьёзная работа по сохранению и увеличению доходной базы главного финансового документа Удмуртии и выполнению всех обязательств перед гражданами республики.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет республики на 2020 год был принят с доходами в размере 78,078 млрд рублей, расходами — 77,63 млрд рублей. Планировалось, что бюджет будут исполнен с профицитом в 446,6 млн рублей или около 0,6% от доходной части. Однако, согласно внесенным в документ в октябре текущего года изменениям, дефицит бюджета по итогам года составит 13,142 млрд рублей. Доходы — 89,363 млрд рублей, расходы — 102,505 млрд рублей.

Таким образом, дефицит составит 12,8% от расходной части.