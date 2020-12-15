Москва, , 12:28 — REGNUM Власти Москвы подготовили новый пакет мер поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии. Об этом 15 декабря рассказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк на XIV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во время мероприятия ведущая дискуссионной площадки спросила у чиновника, стоит ли ждать предпринимательскому сообществу Москвы новых мер поддержки.

«Само собой, ждать. Мы вчера начали и объявили, что теперь вся сфера услуг и торговли может получить прививку. Мы добились этого. Огромный пакет мер поддержки — мы серьезно помогли бизнесу, но на этом мы не заканчиваем. Грядёт второй пакет бизнесу. Там есть помощь предприятиям, ряд рассрочек», — заявил Немерюк.

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