Горно-Алтайск, 15 декабря 2020, 12:10 — REGNUM Республику Алтай за девять месяцев с начала года посетили более 1,74 млн туристов, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Такие цифры назвала министр природных ресурсов, экологии и туризма региона Екатерина Поварова, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.
Не снизится турпоток и зимой. По словам министра, в период новогодних праздников в местных гостиницах и турбазах забронировано более 98% номеров.
«Высокий спрос на зимний отдых в Горном Алтае сформирован в том числе благодаря целенаправленному развитию двух горнолыжных курортов, инфраструктуры и повышению транспортной доступности региона», — отметила он.
Екатерина Поварова добавила, что республика готова к зимнему сезону. В частности, гостиницы и курорты отработали протоколы безопасности.
Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае поддержали нацпроект по развитию внутреннего туризма