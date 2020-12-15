Горно-Алтайск, , 12:10 — REGNUM Республику Алтай за девять месяцев с начала года посетили более 1,74 млн туристов, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Такие цифры назвала министр природных ресурсов, экологии и туризма региона Екатерина Поварова, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Не снизится турпоток и зимой. По словам министра, в период новогодних праздников в местных гостиницах и турбазах забронировано более 98% номеров.

«Высокий спрос на зимний отдых в Горном Алтае сформирован в том числе благодаря целенаправленному развитию двух горнолыжных курортов, инфраструктуры и повышению транспортной доступности региона», — отметила он.

Екатерина Поварова добавила, что республика готова к зимнему сезону. В частности, гостиницы и курорты отработали протоколы безопасности.

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