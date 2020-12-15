Барнаул, , 12:07 — REGNUM Минэкономразвития РФ направило в Алтайский край субсидии для малых и средних предприятий. Как сообщает пресс-служба федерального ведомства, они предназначены для покрытия части затрат на приобретение оборудования в объеме 300,5 млн рублей. Помимо этого, ещё 200 млн рублей позволили провести докапитализацию Алтайского фонда микрозаймов для финансирования инвестиционных проектов.

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Финальный транш Минэкономразвития РФ регионам составил порядка 1,7 млрд рублей. Помимо Алтайского края, деньги предназначены на реализацию индивидуальных программ развития республик Алтай, Тува, Карелия, Калмыкия и Курганской области.

Всего в 2020 году на мероприятия по линии ведомства в рамках индивидуальных программ развития восемь регионов получили более 6,2 млрд рублей.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса весь апрель и последующие месяцы были объявлены в России нерабочими, регионы ушли в самоизоляцию, закрылись многие предприятия. Вместе с тем президент и правительство России реализуют несколько пакетов мер, направленных на поддержку граждан, экономики и бизнеса.

В сентябре 2020 года сообщалось, что комплекс федеральных и региональных мер государственной поддержки субъектов предпринимательства, принятых для сохранения экономической устойчивости малых и средних предприятий в период пандемии SARS-CoV-2, активно востребован предпринимателями Алтайского края.

Малый и средний бизнес региона активно обращался за получением льготных земных средств и финансовыми гарантиями. За первое полугодие Алтайским фондом микрозаймов выдано юолее 290 кредитов на сумму более 559 млн. рублей, предоставлена отсрочка по десяткам договоров с объемом высвобожденных средств более 94 млн. рублей. Капитализация фонда превысила один млрд. рублей, что позволяет обеспечивать максимальную потребность субъектов малого бизнеса в льготных заемных средствах.

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