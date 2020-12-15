Москва, , 12:02 — REGNUM Законопроект об операциях в рамках национальной платежной системы «Мир» внесли в Госдуму депутаты комитета по финрыку во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Поправки дополняют нормы указанием на возможность использования клиентом — физическим лицом неперсонифицированного электронного средства платежа для перевода электронных денежных средств как в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, так и в пользу физических лиц.

Речь идет об анонимных электронных кошельках, напомним, что их нельзя пополнять в банкоматах и салонах связи.

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