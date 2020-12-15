Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM Десятый подшипниковый завод (ООО «10-ГПЗ») в Ростове-на-Дону получит льготный заём на 20 млн рублей. Средства помогут предприятию в создании производства карданных и роликовых подшипников, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

«В настоящее время Региональный фонд развития промышленности предоставил предприятию заём на 20 млн рублей под 4% годовых сроком на два года. На эти средства компания планирует приобрести сырьё, материалы и комплектующие, а также нарастить объём производства», — уточнили власти.

Донской завод занимается производством и поставками комплектующих и запчастей для автотранспорта. Продукция применяется на конвейерных предприятиях автомобильной промышленности, предприятиях станкостроения и вагоностроения, пользуется спросом на вторичном рынке.