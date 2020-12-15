Сургут, Югра, , 11:50 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) представители департаментов труда и занятости населения, недропользования Югры и горадминистрации Сургута выяснили причины полугодового молчания вахтовиков, работавших в сургутском филиале ООО «ЕВС», о невыплате заработной платы. Об этом сообщают «Новости Югры».

Напомним, следственными органами ХМАО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы») относительно задолженности перед 132 сотрудниками нефтесервисного ООО «ЕВС» в размере 56 млн рублей. Предприятие предоставляет услуги по добыче нефти и природного газа ООО «Газпромнефть-Хантос». На нём трудятся вахтовым методом жители различных регионов России. После видеообращения вахтовиков к президенту России Владимиру Путину и вмешательства прокуратуры, к 11 декабря сотрудникам «ЕВС» уже перечислено более 39 млн рублей зарплаты. Власти Югры встретились 14 декабря с представителями вахтовиков из ООО «ЕВС», чтобы решить вопрос возврата оставшейся суммы задолженности.

Первый вопрос, который прозвучал от сотрудников департаментов правительства ХМАО к сотрудникам ООО «ЕВС», почему ситуация с оплатой труда оказалась настолько запущенной.

Как выяснилось, бастовать никто не собирался, сообщил заместитель директора департамента труда и занятости ХМАО Алексей Мокринский.

«Люди абсолютно адекватные, и на крайние меры пошли только в экстренной ситуации. Уровень зарплат на предприятии был достойный, особенно на фоне средних показателей в тех регионах, откуда они приехали. Условия труда, руководство сургутского филиала всех устраивали. Когда возникли задержки зарплаты, многие надеялись, что это временные трудности, и ситуация в компании наладится. Поэтому работники не хотели создавать работодателю лишних проблем обращениями в надзорные органы, хотя основания для этого имелись», — сообщил подробности встречи Алексей Мокринский.

На запись видеообращения к главе государства вахтовиков толкнуло известие о предстоящем банкротстве «ЕВС». Поступили уведомления о сокращении штата в связи с ликвидацией сургутского филиала фирмы, головной офис которой находится в Московской области. Лишь тогда вахтовики забили тревогу, в опасении не увидеть своих честно заработанных денег.

Как заметил Алексей Мокринский, добровольное банкротство предприятия невозможно без погашения всех долгов по зарплате и налоговым обязательствам. На данный момент прокуратура Московской области вынесла требование к региональному управлению государственной инспекции труда о проведении документальной проверки ООО «ЕВС».

На встрече вахтовиков с представителями правительства Югры было принято решение, что каждому работнику «ЕВС» предоставит справки о сумме оставшейся задолженности.

«Помощник прокурора поможет составить обращение в суд о выдаче судебных приказов. Затем на основании судебного решения приставы должны будут заняться исполнительным производством по принудительному взысканию остатков долга», — пояснил Алексей Мокринский.

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