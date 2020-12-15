Севастополь, , 11:48 — REGNUM В арбитраж Севастополя от федерального фонда защиты прав дольщиков поступил банкротный иск в адрес жилищно-строительного кооператива «Парковый-14». Исковое заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск от публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» поступил 14 декабря 2020 года. Сумма претензий — 970 696 рублей.

По данным единой информационной системы жилищного строительства, ЖСК «Парковый-14» выступает застройщиком 16-этажного дома комфорт-класса на 294 квартиры. Жилая площадь объекта по проекту должна составить 19 202 кв. м. Планируемый срок сдачи высотки — первый квартал 2021 года.

По данным ЕГРЮЛ, кооператив учредили в августе 2011 года. Председатель правления с 2014 года — Евгений Векшин.