Москва, , 11:37 — REGNUM Депутаты фракции КПРФ в Госдуме предложили выделить 15 видов продукции, на которую ввести государственное регулирование цен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы предлагали целую серию своих инициатив. Еще в 2015 году мы вносили закон о регулировании государством продовольственных цен первой необходимости, но «Единая Россия» категорически отказалась. В 2017 году мы вновь внесли этот закон, но в ноябре снова отказали. надо выделить 1,5 десятка продовольственных товаров и четко регулировать цены, прежде всего, цены на зерно», — напомнил Зюганов.

Он также возмущен тем, что говорят о росте цен на подсолнечное масло и сахар, но не говорят о том, что на гречку цены выросли на 20%, на картошку на 20%, на лекарства цены выросли от 12% до 40%.

«Не надо дурить народ, надо уметь прислушиваться с другой точки зрения», — призвал Зюганов.

Он осудил политику ЦБ.

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