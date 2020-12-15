Москва, , 11:29 — REGNUM В России стали известны цены на новый Volkswagen Tiguan, а старая версия кроссовера подорожала на 20 тыс. рублей. Об этом 15 декабря сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, дорестайлинговая версия кроссовера стоит на 0,8 — 1,1% дороже по сравнению с прежней стоимостью. Теперь старая версия Tiguan, которая предлагается в четырех комплектациях, стоит от 1 799 000 до 2 169 000 рублей.

При этом базовой является спецверсия Go! Затем идет версия Connect за 2 099 000 рублей. Две последние комплектации — Exclusive и Offroad. Отмечается, что кроссовер в версии Exclusive стоит 2 209 000 рублей.

Обновленный Volkswagen Tiguan также продается в четырех версиях: Respect (от 1 749 900 рублей), Status (от 2 039 900 рублей), Exclusive (от 2 549 900 рублей) и R-Line (от 2 799 900 рублей).

Ранее в России начался приём заказов на новый Volkswagen Polo с опциональным пакетом «Спорт».

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