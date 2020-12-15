Москва, , 11:18 — REGNUM Для того, чтобы правительство РФ смогло эффективно регулировать цены, ему нужен очень квалифицированный государственный аппарат, которого на сегодняшний день нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал новость о том, что правительство РФ могут наделить правом регулировать цены на социально значимые товары, если они изменились более чем на 10% в течение месяца.

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"Теоретически такое право может быть полезно государству. Однако практически для того, чтобы его адекватно использовать, необходимо иметь очень квалифицированный государственный аппарат, у которого в голове есть модель ценообразования, есть анализ функционирования этой модели, есть понимание причин, — сказал Хазин. — И, наконец, нужны чиновники, которые способны разработать меры, которые компенсируют эти изменения, если они носят негативный характер. Ни первого, ни второго, ни третьего в сегодняшнем государственном аппарате нет. Поэтому ничего, кроме глупостей и идиотизма, не получится».

В качестве примера негативных последствий Хазин назвал возможное исчезновение некоторых товаров из магазинов в результате заморозки цен.

«Или они (власти РФ — прим. ИА REGNUM) будут требовать фиксированных цен — цены будут фиксированными, но объемы расфасовки будут уменьшаться, а качество товаров — резко снижаться», — сказал Хазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что для того чтобы в РФ шло справедливое ценообразование, надо, помимо всего прочего, усиливать антимонопольную политику.

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