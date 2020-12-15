Калуга, , 11:32 — REGNUM В Калужской области в качестве одной из региональных мер, направленной на снижение цен на продукты питания, предложено ускорить внедрение «Карты калужанина». По мнению заместителя министра конкурентной политики области Сергея Чериканова, это позволит обеспечить адресную поддержку жителей области, сообщает 15 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Это не шуточки!»: власти стабилизируют цены на продукты – все новости»

За последнюю неделю в регионе отмечен рост цен в пределах 3−5% на соль, муку, вермишель, ряд товаров плодоовощной группы. Однако дефицита продуктов питания в области нет. Индекс потребительских цен на продовольственные товары в ноябре 2020 года составил 100,7 к предыдущему месяцу, а всего за 11 месяцев — 104,6. Это свидетельствует о том, что резкого повышения цен в целом не отмечается. Исключение составляет сахарный песок, что связано с повышением цен оптовыми поставщиками федерального уровня. Одновременно вопросы обоснованности роста цен на продовольственные товары взяты на контроль в прокуратуре области. Надзорное ведомство планирует организации встречи с представителями производителей товаров для обсуждения вопросов ценообразования на продовольственную продукцию и недопущения необоснованного роста цен на базовые продукты питания. В случае выявления нарушений закона, в том числе фактов картельных сговоров при формировании цен, органами прокуратуры области будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин, заявил, что считает недопустимым значительное подорожание макарон, сахара и муки, потребовав от членов правительства в семидневный срок принять меры для прекращения роста цен на продукты.

Читайте ранее в этом сюжете: Ситуацию с нехваткой денег на еду у населения Путин назвал недопустимой