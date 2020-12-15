Чебоксары, , 11:17 — REGNUM В Чебоксарах налоговая служба подаёт очередное требование о взыскании задолженности с компании-банкрота «Вагон» из Канаша, которое ранее называлось «Промтрактор-Вагон». На этот раз заявленная сумма требований составляет почти 125 млн рублей. Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Федеральная налоговая служба в лице УФНС по Чувашии в рамках дела о банкротстве общества «Вагон» подала новое требование. Согласно документу, заявитель просит включить в реестр требований кредиторов должника требования в размере 124 866 560 рублей 59 копеек.

Как следует из картотеки, речь идёт о задолженности по капитализированным платежам. Налоговики требуют включить указанную задолженность в третью очередь реестра требований кредиторов.

Суд принял заявление на рассмотрение, судебное заседание назначено на 28 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее требования УФНС по Чувашии поступили 17 и 19 ноября: тогда были указаны долги в размерах 315 620 рублей (требование по обязательным платежам и денежным обязательствам) и 5 047 494 рубля 92 копейки (страховые взносы).

Читайте также: Чувашский «Промтрактор-Вагон» признан банкротом

Напомним, 20 октября Арбитражный суд Чувашии признал акционерное общество «Вагон» несостоятельным (банкротом).

Читайте ранее в этом сюжете: РЖД требует с обанкроченного чувашского завода 260 млн рублей