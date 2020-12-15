Москва, , 11:27 — REGNUM Проект постановления о возможности введения таможенных пошлин в размере 15% на экспорт подсолнечного масла внесён на рассмотрение российского правительства. Документ подготовило Министерство экономического развития РФ, сообщает 15 декабря пресс-служба МЭР.

В документе говорится также, что вывозная пошлина должна быть не менее 135 евро за тонну.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников пояснил 14 декабря в ходе совещания у премьер-министра Михаила Мишустина, что пошлины введут до конца 2020 года в случае, если производители нарушат соглашение с розничными сетями о снижении цен. Предполагается, что при поставке масла розничным сетям цены будут снижены до 95 рублей за кг (с учётом НДС), а сами сети ограничат розничную цену 110 рублями за кг.

«Заключение соглашений должно обеспечить снижение цен на подсолнечное масло до конца 2020 года», — говорится в сообщении министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Мишустин дал членам правительства четыре дня на подготовку нормативных актов для решения проблемы с ростом цен на продовольствие.

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