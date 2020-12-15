Токио, , 11:20 — REGNUM Японская компания Mazda объявила цены на новый компактный кроссовер Mazda CX-30, который поступит на мировые авторынки 15 января 2021 года. Прайс опубликовала пресс-служба автопроизводителя.

Стоимость самой доступной версии равна 1 620 000 рублей, а топовой — 2 511 400 рублей. Кроссовер будет продаваться в трех комплектациях — Drive, Active и Supreme.

Версия нового Mazda CX-30 в комплектации Drive будет иметь передний привод и шестискоростную механическую трансмиссию. Кроме того, базовая комплектация модели включает в себя активную и пассивную системы безопасности, а также систему контроля тяги G-Vectoring Plus. Новый автомобиль также оснащён электрическим приводом стеклоподъёмников, кондиционером, а также аудиосистемой с восемью динамиками.

Стоимость комплектации Active составляет 1 869 000 рублей.

В компании прогнозируют, что наиболее продаваемыми станут автомобили в более дорогих версиях. По прогнозам Mazda, на такие машины придётся более 90% продаж.

Ранее компания Mazda представила рестайлинговый кроссовер Mazda CX-5. Главным новшеством стала фирменная медиасистема Mazda Connect с опцией, которая позволяет взаимодействовать со смартфоном.

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