Саранск, , 11:09 — REGNUM Врио главы Мордовии Артём Здунов в ходе совещания по развитию спорта в республике поручи рассмотреть вопрос загрузки спортивных объектов и расходов на их содержание. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Сейчас нам нужно понять — как они загружены, сколько зарабатывают сами, за счёт чего мы будем их содержать. Необходимо до конца года разработать бизнес-план на каждый объект — при благоприятных эпидемических условиях и на случай, если придётся работать в условиях санитарных ограничений», — поставил задачу Здунов.

По мнению руководителя региона, 60% загруженности футбольного стадиона «Мордовия Арена» и матчи «Тамбова» — этого явно недостаточно, стадион должен выходить на самоокупаемость.

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«Необходимо активнее использовать и территорию при стадионе — под размещение тематических парков, игровых и спортивных площадок, проведение спартакиад и других мероприятий социальной направленности», — считает врио главы республики.

Кроме того, необходимо провести комплексное обследование тех спортивных объектов, состояние которых вызывает обеспокоенность.

Здунов также полагает, что нужно возрождать соревнования по спидвею, которые ранее привлекали большое число зрителей.

«Нужно возвращать хорошие традиции. Надо с чего-то начинать. Если спидвей как зрелище в генах наших жителей, то нужно людям дать это», — заключил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, стадион «Мордовия Арена» построен на правом берегу реки Инсар. Вместимость стадиона составляет 45 тыс. зрителей. Стоимость строительства объекта после корректировки проекта, проведенной в июле 2016 года, составила 15,8 млрд рублей. В апреле 2019 года стадион получил сертификат соответствия высшей категории требований от Российского футбольного союза (РФС).