Берлин, , 11:03 — REGNUM Компания Volkswagen была вынуждена приостановить производство автомобилей на некоторых заводах в Германии. Об этом сообщает портал Automobilwoche.

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Компания Volkswagen Passenger Cars сообщила о прекращении производства на некоторых участках завода в Вольфсбурге. Причиной стал внезапный отказ немецкого поставщика материалов от поставок пенопласта для сидений из-за заражения сотрудников коронавирусом.

Кроме того, производитель автомобилей Volkswagen сокращает производство на некоторых участках на предприятии в Брауншвейге.

Пока не сообщается, какое число работников затронуты этим. По предварительной информации, речь идёт о временном отстранении от работы от 10 тыс. до примерно 100 тыс. человек.

Напомним, весной 2021 года Volkswagen представит новый купеобразный электрический кроссовер ID.4 GTX.

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