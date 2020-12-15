Москва, , 10:49 — REGNUM Компания «РусГидро» готова к расширению сотрудничества с Узбекистаном в сфере электрогенерации. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов 14 декабря на встрече с узбекистанским коллегой Алишером Султановым, сообщили в Министерстве энергетики РФ.

Стороны обсудили реализацию проектов российских компаний в топливно-энергетическом комплексе Узбекистана. Шульгинов отметил, что российские предприятия готовы к расширению сотрудничества с Узбекистаном.

Российский министр добавил, что созданная в 2019 году двусторонняя комиссия по энергетики способствует успешному развитию новых проектов. Первое заседание комиссии прошло в марте 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября и начале декабря в Узбекистане наблюдались массовые сбои в системе газоснабжения и электроснабжения. Причиной газового дефицита стала низкая температура. Кроме того, многие потребители электроэнергии стали получать питание по графику.

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