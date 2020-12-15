Москва, , 10:46 — REGNUM В Москве впервые подписано соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщил 15 декабря вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

В рамках соглашения планируется построить современное фармацевтическое предприятие на площадке «Алабушево» в ОЭЗ «Технополис «Москва».

"Соглашение о защите и поощрении капиталовложений — это новый действенный инструмент поддержки инвесторов. Стабилизация законодательства, гарантии его неизменности создают комфортные условия для ведения инвестиционных проектов, существенно улучшают инвестиционный климат», — рассказал Ефимов.

По его словам, с апреля 2021 года Москва сама сможет заключать такие соглашения на региональном уровне. Власти города рассчитывают, что новый механизм окажется востребованным.

По первому столичному СЗПК, подписанному правительством России, Москвой и ООО «Р-Опра», инвестору гарантировали неизменность земельного, градостроительного и налогового законодательства. Компания уже получила разрешение на строительства завода на территории ОЭЗ. Общий объём инвестиций в проект должен составить 8,5 млрд рублей.