Москва, , 10:44 — REGNUM Для того чтобы в РФ шло справедливое ценообразование, надо, помимо всего прочего, усиливать антимонопольную политику. Об этом 15 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что правительству РФ могут дать право регулировать цены на социально значимые товары, если цены на них изменились более чем на 10% в течение месяца.

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"Надо усиливать антимонопольную политику, — сказал Делягин. — Иными словами, антимонопольная служба должна получить права КГБ в области экономики, чтобы у нее была возможность прийти в любую фирму в любой момент и заявить: «Ребята, а расскажите структуру вашей цены. И если вы получаете сверхприбыль, то за счет чего?» Кроме того, антимонопольная служба должна получить право в случае резких колебаний цен сначала возвращать их на прежний уровень, а уже потом выяснять, что произошло. При этом, если по прежним ценам продавец не продает, то это уголовное преступление. Кроме того, нужно вводить предельную торговую надбавку. Для разных товарных групп и регионов по-разному».

Кроме того, как пояснил Делягин, в РФ нужен дешевый кредит для реального сектора и ограничение финансовых спекуляций.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин рассказал, что РФ могла бы воспользоваться опытом западных стран в вопросе регулирования цен.

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