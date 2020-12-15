Москва, , 10:36 — REGNUM Россия могла бы воспользоваться опытом западных стран и озаботиться установлением справедливых цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что правительство РФ может получить право регулировать цены на социально значимые товары, если цены на них изменились более чем на 10% в течение месяца.

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"Сейчас в Германии цены падают, потому что там существует эффективная антимонопольная политика. У них в конституции записано, что частная собственность священна до тех пор, пока она служит обществу. Если частная собственность перестает служить обществу, то она мгновенно перестает быть священной. Поэтому на сегодняшнем Западе другие правила, — сказал Делягин. — А вот в 1970-е годы основная проблема была в установлении того, что принято называть справедливыми ценами. Ценообразование было главной проблемой развитых государств. И у Рузвельта основной проблемой было установление цен. Причем не абы как, а вместе с установлением заработной платы. Государство очень активно участвовало в регулировании и того, и другого. Шли переговоры с предпринимателями и с профсоюзами. Это было главной заботой государства. Но наше государство эту заботу с себя фактически сняло».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что граждане РФ стали жить намного хуже, чем много лет назад, и колебания цен стали более чувствительными.

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