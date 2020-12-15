Москва, , 10:26 — REGNUM Нефтяные котировки стойко держатся несколько дней на уровне вокруг $50 за баррель Brent и локально практически не воздействуют на рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Но его поддерживает по-прежнему общий оптимизм рынков рисковых активов. Он связан, в частности, и с окончательным решением выборщиков об избрании Джо Байдена президентом, с сообщениями о начале вакцинации против коронавируса в США.

Определённым негативом для российской валюты, с другой стороны, выступают данные об атаке хакеров на правительственные учреждения США.

Появились заявления, что к ней может быть причастна Россия. Рынок опасается, что за этим последует ужесточение антироссийской санкционной риторики.

На таком противоречивом фоне рубль под воздействием противоположных факторов колеблется в узком коридоре.

Поскольку 15 декабря не запланировано важных событий и статистики, данный диапазон, вероятно, сохранится на день. Он составляет 72,80 — 73,70 руб./доллар», — считает эксперт.

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