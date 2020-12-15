В ходе совещания по экономическим вопросам 9 декабря президент РФ Владимир Путин раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на продукты.

«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растёт, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, — а вы мне сказки рассказываете здесь», — сказал Путин.

Позднее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом и реагированием на изменение потребительских цен на социально значимые товары.

В ходе совещания у Михаила Мишустина 14 декабря Максим Решетников заявил, что производители сахара и подсолнечного масла в РФ снизят цены при поставке продукции в розничные сети до конца I квартала 2021 года.

О том, как меняется ситуация с ценами на продукты в России, рассказывает ИА REGNUM.