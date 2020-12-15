Экономист Делягин предложил дать антимонопольной службе РФ «права КГБ»
Для того, чтобы в РФ шло справедливое ценообразование, надо, помимо всего прочего, усиливать антимонопольную политику. Об этом заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
В РФ государство сняло с себя заботу о справедливых ценах — Делягин
Россия могла бы воспользоваться опытом западных стран и озаботиться установлением справедливых цен. Об этом заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
В Госдуме предложили комплексную программу по регулированию цен
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал переходить к системным мерам по регулированию цен, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.
Миронов призвал правительство РФ провести новогодние выплаты
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правительство РФ провести новогодние выплаты малоимущим гражданам, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря. Есть все данные и по пенсионерам, и по инвалидам, и по семьям с детьми, отметил парламентарий.
Экономист призвал Росстат разъяснить, что происходит с ценами на самом деле
Призывы во что бы то ни стало сдержать рост потребительских цен в России напоминают политическую кампанию в духе прошлых лет, под лозунгом «скажем нет растущим ценам». Однако властям первым делом следовало бы озаботиться повышением доходов наиболее социально уязвимых слоёв российского общества. Такое мнение высказал ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор СПбГУ Александр Лякин. По его словам, в связи с этой кампанией возникает «очень много вопросов и сравнительно немного ответов».
«Символически правильно!»: Делягин о планах властей РФ регулировать цены
Граждане РФ стали жить намного хуже, чем много лет назад, и колебания цен стали более чувствительными. Об этом заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.