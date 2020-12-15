Ростов-на-Дону, , 10:16 — REGNUM Строительная готовность первой в Ростовской области инфекционной больницы составляет 50%. Принять пациентов лечебное учреждение сможет в июне 2021 года. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

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"Если говорить о выходе строителей на площадку, то строительство [больницы] началось в июне текущего года. Нормативный срок строительства такой больницы — 33 месяца. Наша задача — запустить эту больницу в июне 2021 года. На сегодняшний день строительная готовность, по оценкам специалистов, составляет примерно 50%. Основная часть больших строительных работ завершена, идут отделочные работы. С начала января начнутся работы по поставке оборудования и всех компонентов для организации медицинского центра, которого в области ещё не было», — сказал глава региона в телеэфире.

Власти намерены к июню 2021 года завершить первый этап строительства медицинского комплекса, затем приступить ко второму и третьему этапам возведения. В частности, предполагается развернуть детское отделение на 100 коек.

«Инфекционный центр снял бы потребность Ростовской области в высокой технологичной медицинской помощи, если речь идёт об инфекционных заболеваниях», — отметил Василий Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что инфекционная больница, строительство которой ведётся в Первомайском районе Ростова-на-Дону, получит 750 млн рублей на закупку оборудования. Общая стоимость строительства лечебного учреждения составляет порядка 2 млрд 657 млн рублей.

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