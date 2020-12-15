Москва, , 10:14 — REGNUM Граждане РФ стали жить намного хуже, чем много лет назад, и колебания цен стали более чувствительными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал информацию о том, что в российском законодательстве может появиться норма, разрешающая правительству РФ регулировать цены на социально значимые товары, если цены на них изменились более чем на 10% в течение месяца.

«Эта инициатива символически правильная, потому что люди стали жить намного хуже, чем много лет назад, и колебания цен стали более чувствительными. Поэтому надо реагировать. Но с другой стороны, вы сами понимаете, для того, чтобы Росстат признал колебание цен на 10% за месяц, должно произойти что-то катастрофическое, — сказал Делягин. — Кроме того, не забывайте, что речь идет о том, что правительство может реагировать, но отнюдь не обязано. Разница здесь фундаментальная. При этом мы видим, что у нас по-прежнему нет антимонопольной политики. Реакция властей всегда запаздывающая, что позволяет монополистам фиксировать цены на высоком уровне, а не защищает людей от дальнейшего роста цен. Между тем люди, которые способны анализировать конъюнктуру рынка, есть, но к управлению они не допускаются. Судя по всему, в Минсельхозе таких уже не осталось».

Как подчеркнул Делягин, в РФ реальных мер по ограничению цен нет, и «никто о них не заикается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть информация, что в 2020 году жители России в среднем тратят на покупку сахара-песка 55 рублей, что на 62% больше, чем в 2019 году.

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