Москва, , 10:16 — REGNUM Жители Москвы с начала 2020 года по октябрь включительно потратили на Mercedes GLE 9,8 млрд рублей. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Таким образом, Mercedes GLE стал самым доходным авто в Москве по итогам отчетного периода 2020 года.

Вторую строчку занял BMW X5. На покупку 1798 экземпляров данной модели жители российской столицы потратили 9,5 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает Volkswagen Tiguan с результатом 4798 проданных кроссоверов на сумму 9,3 млрд рублей.

Четвертое и пятое места соответственно заняли BMW X7 (1356 шт.; 9,1 млрд рублей) и Mercedes G-Класса (645 шт.; 8,16 млрд рублей).

Отмечается, что весь топ-5 самых доходных моделей Москвы состоит из автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники).

Напомним, BMW стал самой доходной маркой автомобилей на российском авторынке по итогам октября 2020 года.

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