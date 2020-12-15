Тула, , 10:05 — REGNUM В Тульской области до 2025 года планируется провести капитальный ремонт 162 поликлиник и врачебных амбулаторий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, вопросы модернизации первичного звена здравоохранения обсуждались 14 декабря на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина. На проведение работ по модернизации учреждений здравоохранения Тульская область получит от Правительства РФ в общей сложности до 2025 года 7,5 млрд рублей.

Вопросы модернизации первичного звена здравоохранения обсуждались на оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина Управление пресс-службы правительства Тульской области

Как доложил заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков, программа модернизации охватывает пять основных направлений. Первое из них — это строительство, капитальный ремонт медицинских организаций. Планируется построить 60 новых объектов на общую сумму около 336 млн рублей. Так, на 2021 год запланировано строительство 12 новых объектов на общую сумму 94,5 млн рублей — это 11 фельдшерских пунктов и амбулатория в д. Мыза. До 2025 года панируется капитально отремонтировать 162 поликлиники, врачебные амбулатории. На эти цели предусмотрено более 2,4 млрд рублей. В 2021 году будут отремонтированы 18 объектов.

Вторым направлением программы станет оснащение и дооснащение необходимым оборудованием. Так, регион планирует приобрести 435 единиц оборудования (МРТ, РКТ, рентгеновские аппараты, флюорографы, маммографы, УЗИ) на сумму около трёх миллиардов рублей.

Третье важное направление — устранение кадрового дефицита. Укомплектованность врачами к 2025 году должна составлять 83%, по средним медицинским работникам — 95%.

Четвертым направление работы станет оснащение учреждений автомобильным транспортом, что позволит сделать доступной помощь в медорганизациях для всех групп населения, в том числе маломобильных групп населения. Планируется закупка 401 машины на сумму 445,8 млн рублей (замена — 285 автомобилей со сроком эксплуатации более 5 лет, дооснащение — 116 автомобилей). Наконец, пятым направлением работы станет вторичная профилактика осложнений болезней системы кровообращения (речь идёт о лекарственном обеспечении пациентов).

Главный врач ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова» Вячеслав Голубенко сообщил, что в Ефремове планируется отремонтировать 22 объекта на общую сумму более 200 млн рублей, в том числе две взрослые и одна детская поликлиника, а также врачебные амбулатории, фельдшерские здравпункты. Это позволит повысить доступность медицинской помощи для жителей Воловского и Каменского районов, в том числе — отдалённых населённых пунктов.

Главный врач ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет» Любовь Рогова сообщила, что в 2021 году в микрорайоне Северная Мыза (д. Мыза) в рамках программы модернизации первичного звена запланировано строительство амбулатории. Прикрепленное население составит около 9 тыс. человек, в перспективе, к 2024 году, — до 18 тыс. человек. В настоящее время выделен земельный участок, ведется подготовка межевого плана.

Алексей Дюмин дал поручение заместителю председателя правительства Тульской области Элеоноре Шевченко контролировать строительство и ремонт медицинских учреждений региона.