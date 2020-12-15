Барнаул, , 10:03 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 15 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1315 человек (+14 за сутки).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (8413 человек, +60 за сутки) и ОРВИ (14 302 человека, + 139 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 29 463 человек (+218 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 494 (минус 10 пациентов ща сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 134 пациента (+4 за сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей.

С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 972 (+13 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 25 928 человек (+367 за выходные дни).

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