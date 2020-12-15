Омск, , 10:03 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков поручил разобраться в ценообразовании на популярные лекарственные препараты.

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Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, омские частные фармкомпании подписали соглашения об установлении предельных размеров торговой надбавки на медикаменты для лечения COVID-19. Этот вопрос обсудили 15 декабря на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Предельный размер надбавки в ценовом сегменте от 50 до 500 рублей снизили с 30 до 25%, в сегменте более 500 рублей — с 18 до 13%. Надбавка устанавливается на цену препарата, по которой его приобрела аптечная сеть.

Конечная стоимость одного и того же препарата в аптеках может сильно отличаться. По словам главы областного исполкома ОНФ Сергея Песцова, мониторинг показал, что стоимость парацетамола может варьироваться от 11 до 80 рублей.

По поручению Буркова специалисты омского Росздравнадзора совместно с УМВД к 18 декабря должны разобраться, завышают ли в регионе цены на лекарства.

Бурков прокомментировал информацию о росте цен на парацетамол:

«Нужно проверить всю цепочку, начиная от регистрационной цены. На примере одного лекарства разберёмся, насколько у нас аптечные сети и производители честны».

Также Росздравнадзору предложено продолжить работу по подписанию соглашений с частными фармкомпаниями.

Напомним, по состоянию на 14 декабря в Омской области был выявлен 25 971 случай заражения коронавирусом, выздоровели 16 779 человек, скончались 743 пациента с COVID-19.

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