Курган, , 10:02 — REGNUM Курганская область получила третий транш от Минэкономразвития РФ на социально-экономическое развитие. В итоге в 2020 году регион получил один миллиард рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

Федеральные финансы пошли на создание индустриальных парков, в которые привлекаются инвесторы. Именно на них сделало ставку правительство Курганской области в экономическом развитии. Также деньги идут на помощь предпринимателям на компенсации часть затрат на лизинг нового оборудования и предоставление льготных займов.

Всего на программу ускоренного развития до 2024 года Курганская область получит пять миллиардов рублей, а в случае успешного выполнения всех пунктов программы — после 2024 года ещё пять миллиардов рублей.