Кызыл, , 09:51 — REGNUM В шесть регионов РФ направлен финальный транш в размере 1,7 млрд рублей на реализацию индивидуальных программ развития. В их числе есть оба Алтая, а также Тува, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства экономического развития России.

«Всего в 2020 году на все мероприятия по линии ведомства в рамках индивидуальных программ развития Минэкономразвития были направлены более 6,2 млрд рублей для восьми регионов», — добавили в ведомстве.

По словам заместителя главы министерства Сергея Галкина, программы развития регионов являются частью Общенационального плана восстановления экономики до 2024 года.

В частности, на Алтае в 2020 году выделенные деньги пошли на развитие туристической, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Кроме того, здесь планируют сформировать региональный фонд развития промышленности.

В Туве намерены освоить производство железобетонных изделий и кирпича. Кроме того, в рамках индивидуальной программы в республике будет организовано лесоперерабатывающее производство, комплекс переработки дикоросов и так далее.

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